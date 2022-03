El precio del trigo disponible retrocedió hoy más de US$ 55 en el mercado de Chicago por una toma de ganancias, con lo que cerró la rueda por debajo de los US$ 500 la tonelada tras el récord de ayer, mientras la soja y el maíz marcaron alzas en sus cotizaciones.

De esta manera, el contrato de marzo del trigo cayó 10,68% (US$ 55,94) para quedar en US$ 467,75 la tonelada, mientras que la posición mayo marcó una reducción del 0,57% (US$ 2,76), en US$ 472,71 la tonelada.

La corredora de granos Granar, al analizar la jornada, sostuvo que, tras seis rondas alcistas consecutivas, el precio del trigo decreció "en medio de una importante toma de ganancias de los fondos de inversión".

"Las pérdidas en Chicago, en particular las del contrato mayo, podrían haber sido mucho mayores de no mediar una noticia difundida en el último tramo de los negocios, que dio cuenta que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto para restringir las exportaciones de bienes y materias primas relevantes para garantizar la seguridad de los habitantes de Rusia", agregaron los especialistas de Granar.

La soja disponible, por su parte, avanzó 1,80% (US$ 11,11) hasta los US$ 626,30 la tonelada, mientras que el contrato de mayo ganó 1,82% (US$ 11,11) para culminar la sesión a US$ 620,88 la tonelada.

Las ganancias se debieron a "la expectativa de los operadores en cuanto a una reducción del stock final de la oleaginosa estadounidense en el informe mensual que mañana publicará el USDA", destacó Granar.

"En ese sentido, el promedio de las estimaciones privadas auguró 7,57 millones de toneladas, por debajo de los 8,84 millones del reporte de febrero", agregó la consultora.

Los subproductos de las soja acompañaron la tendencia positiva, con una suba del aceite del 1,95% (US$ 33,73), que se se posicionó en US$ 1.756,61 la tonelada, mientras que la harina avanzó 4,70% (US$ 24,25) y concluyó la jornada a US$ 540,01 la tonelada.

Por último, el maíz disponible ascendió 0,70% (US$ 2,07) y se posicionó en US$ 297,03 la tonelada, en medio de una toma de ganancias de los inversores tras las fuertes subas recientes. (Télam)