Los precios internacionales del petróleo lograron cerrar hoy en alza después de dos días de pérdidas vinculadas a las incertidumbres en torno a las negociaciones de la agrupación OPEP+.

En Nueva York, el barril de WTI para agosto cerró con un aumento de US$ 0,16 (0,22%), para ubicarse en US$ 71,81; y, en Londres, el barril de Brent del Mar del Norte para septiembre subió US$ 0,12 (0,16%) respecto de ayer y finalizar en US$ 73,59.

"Estamos nadando en la incertidumbre entre las negociaciones de la OPEP+ que no parecen completarse y la amenaza de la variante Delta del coronavirus", explicó Jack Scoville, de Price Futures Group.

Durante la sesión, los corredores parecieron ajustar sus posiciones después de las pérdidas de los días anteriores, con el precio del Brent y el WTI recuperando algo de fuerza.

La incertidumbre aún se cierne sobre el nivel de suministro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados a través del acuerdo OPEP+, a partir del próximo mes, recordó la agencia AFP.

A pesar de algunos altibajos del jueves, las negociaciones no se cerraron oficialmente y ninguna cumbre capaz de confirmar la continuación de la política de la alianza OPEP+ está prevista.

"Las últimas noticias sugieren que las conversaciones van en la dirección correcta para la unidad de la OPEP y en la dirección incorrecta para los precios", advirtió Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank. (Télam)