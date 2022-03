Los precios de la soja y el trigo finalizaron estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz disponible subió US$ 5 y cerró la rueda en US$ 245 la tonelada.

De esta forma, las ofertas por la oleaginosa contractual y para fijaciones permanecieron en US$ 425 por tonelada.

La oferta para fijaciones en moneda local se ubicó en $47.600 la tonelada.

Asimismo, la entrega en el mes de mayo se mantuvo también en los US$ 425.

Por su parte, el maíz con descarga inmediata y con entrega contractual se pactaron a US$ 245, una suba de US$ 5 en ambos casos.

La entrega en abril se negoció en US$ 248, un alza de US$ 8 respecto a la rueda de ayer; y mayo se ubicó en US$ 250, un incremento de US$ 10.

Por el maíz de la cosecha tardía se ofrecieron US$ 240 para la posición junio, un avance de US$ 20; mientras que las entregas en julio y agosto se encontraron en US$ 220, US$ 5 por encima de lo registrado ayer.

En tanto, el trigo disponible se mantuvo en los US$ 300 por tonelada.

Los contratos de abril y mayo cerraron también a US$ 300, y se ofrecieron abiertamente US$ 275 por tonelada para la entrega en el mes de enero del 2023.

Por su parte, el sorgo se negoció a US$ 225 para la entrega contractual de mercadería.

Por último, las ofertas por girasol con descarga entre marzo y junio cerraron nuevamente a US$ 500 la tonelada, sin variaciones. (Télam)