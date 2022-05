Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un mayor nivel de actividad y más posiciones negociadas en la plaza, en la que se destacó el fuerte aumento registrado en el maíz.

El maíz con descarga hasta el 20 de mayo marcó una suba de US$ 20 respecto al martes, al cerrar en US$ 260 la tonelada.

Por su parte, la posición contractual se ubicó en US$ 255 la tonelada, US$ 15 más que la víspera.

Por el maíz con entrega en julio, se ofrecieron de forma abierta US$ 250; el contrato de agosto se ubicó en US$ 245; y noviembre en US$ 250.

n cuanto al cereal de la próxima campaña comercial, por el maíz con entrega entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 240.

Por la soja, la oferta abierta y generalizada para la entrega disponible y para las fijaciones se ubicó en $49.205 la tonelada, mientras que para la entrega contractual de mercadería también se realizaron ofertas abiertas de US$ 420 la tonelada.

En cuanto al trigo con entrega disponible y contractual, las mejores ofertas se encontraron sin variaciones en US$ 370 la tonelada, mismo precio para la entrega en junio.

Además, octubre se negoció a US$ 340 y para la entrega entre el 15 de octubre y 15 de noviembre, US$ 345.

MIRÁ TAMBIÉN Prevén buenas condiciones climáticas para la siembra de trigo

Para la próxima cosecha del cereal se presentaron ofertas abiertas de US$ 340 para noviembre y diciembre hasta febrero, US$ 345.

Por último, el girasol cerró a US$ 600 y el sorgo a US$ 280.

(Télam)