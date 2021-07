Los precios de la soja y el maíz subieron en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que los compradores se concentraron en estos granos y dejaron casi desierta la puja por el trigo.

El alza más importante se dio en el maíz disponible, con una suba de US$ 10 hasta los US$ 180 la tonelada.

Para agosto, la descarga se pactó en US$ 185 la tonelada, mientras que las posiciones entre septiembre y octubre se ubicaron en US$ 190.

Por la soja disponible se ofrecieron $ 30.160 la tonelada en moneda local, mientras que para las entregas cortas a partir del 12 de julio el precio negociado fue de US$ 320 la tonelada.

Respecto a la posición por fijaciones, la mejor oferta fue de US$ 315 la tonelada, es decir, una suba de US$ 2 respecto a la rueda previa, mientras que en moneda local se ubicó en $ 30.200 la tonelada.

Por otro lado, destacó la aparición de nuevas posiciones diferidas, con el tramo de descarga entre agosto y septiembre se ubicó en US$ 316; octubre, US$ 317; y noviembre, US$ 318.

En cuanto al trigo, no hubo ofertas abiertas, mientras que el girasol se mantuvo en US$ 330 la tonelada. (Télam)