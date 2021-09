Los precios de la soja y el maíz cerraron con importantes subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en especial en el caso del cereal, donde destacaron las ofertas tanto por el grano disponible como por el de la próxima campaña.

De esta manera, por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 190 la tonelada, US$ 10 por encima de la oferta abierta de ayer, mismo precio para la entrega contractual y en septiembre.

Respecto a los tramos de la próxima campaña comercial, la oferta para entrega en marzo mejoró US$ 5 hasta US$ 190 la tonelada, con el tramo abril/mayo en US$ 185, también US$ 5 por encima de ayer.

En cuanto a los meses de entrega entre junio y julio se ofrecieron US$ 165, sin cambios entre jornadas.

Por la soja disponible, con entrega contractual y para fijaciones, se ofrecieron de forma abierta US$ 5 más que en la previa hasta alcanzar los US$ 340 la tonelada, mientras que si el negocio quería realizarse en pesos, la oferta alcanzaba los $ 33.255.

Respecto al trigo, se ofrecieron por el cereal con entrega disponible y contractual US$ 225 la tonelada, sin presentar variaciones respecto a la rueda previa, a la vez que la entrega en octubre se pactó en US$ 230.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron US$ 230 para las entregas entre noviembre, diciembre y enero, con febrero en US$ 235 y marzo en US$ 240.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 400 la tonelada. (Télam)