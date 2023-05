El precio del maíz subió hoy por tercera ronda consecutiva en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el trigo cerró a la baja y en la que la soja finalizó con altibajos.

El maíz escaló US$ 3,84 (1,68%) y se ubicó en US$ 231,19, alza atribuida a "compras de oportunidad de los fondos de inversión frente a la chance de un tiempo más riguroso para las primeras etapas evolutivas de los cultivos sembrados en el Medio Oeste", según la consultora Granar.

En tanto, el precio del trigo cayó US$ 5,88 (2,57%) y se ubicó en US$ 222,76 la tonelada.

Al respecto, Granar explicó que "en poco más de una semana comenzará la recolección de los trigos de invierno en Estados Unidos, que son los que responden por cerca del 70% de la producción total del país, lo que implica una presión bajista para el mercado".

Por su parte, la soja finalizó la ronda de hoy con aumentos en su contrato más cercano y caídas en los más lejanos en el tiempo: el contrato de julio de soja avanzó US$ 0,73 (0,15%) hasta US$486,67 la tonelada, mientras que la posición agosto cerró sin cambios en US$462,51 la tonelada, y el resto de las posiciones, con mermas.

"En la evaluación de los especuladores fue más fuerte el ágil progreso de la siembra que la posibilidad de que un tiempo cálido y seco durante las próximas dos semanas sobre buena parte de las zonas agrícolas del Medio Oeste", indicaron los analistas de la corredora Granar al momento de explicar los resultados.

Sus subproductos presentaron resultados disímiles entre sí, ya que la harina bajó US$ 4,63 (1,03%) hasta los US$ 443,34 y el aceite creció US$ 5,29 (0,50%) hasta los US$ 1.058,20. (Télam)