El maíz fue nuevamente el segmento más demandado en el mercado de granos local por el tipo de cambio diferencial establecido por el Programa de Incremento Exportador (PIE), y se negoció al alza en relación a los registros de ayer.

De esta forma, el cereal con descarga inmediata se situó en los en los $59.000, lo que significó un incremento de $1.000 respecto al jueves.

La descarga en agosto se ubicó $2.000 por encima de los valores de la rueda anterior, en $60.000 por tonelada. Asimismo, la entrega de mercadería entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre permaneció en los $61.000.

Por el cereal de la cosecha 2023/24, la entrega en julio se ubicó en US$175, una mejora de US$10 respecto a la ronda precedente.

En el mercado de soja reaparecieron las ofertas luego de las ausencias registradas ayer. En ese marco, en la jornada de hoy se ofrecieron $100.000 por tonelada para fijaciones de negocios, por encima de los precios que pudimos ver en el correr de la semana.

En el segmento del trigo, no se registraron propuestas en el tramo corto pero sí en las posiciones de la campaña 2023/2024. En ese marco, la entrega entre noviembre y diciembre se ubicó en US$ 230, una suba de US$ 5 con respecto al día de ayer.

A su vez, para la entrega en enero y febrero la mejor condición ofrecida fue de US$ 225.

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada ni por girasol. (Télam)