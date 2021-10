Los precios de la soja y el maíz cerraron al alza hoy en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la suba de US$ 2,17 registrada por el cereal hasta los US$ 223,71 la tonelada, lo que significó su cuarta ronda consecutiva con guarismos positivos.

El contrato de noviembre de la soja avanzó 0,16% (US$ 0,73) hasta los US$ 454,06 la tonelada, mientras que la posición enero escaló 0,28% (US$ 1,29) para concluir la jornada a US$ 459,11 la tonelada.

"Las demoras en la cosecha generan cierta escasez de corto plazo e impulsan a los precios", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, exportadores privados anunciaron ventas por 132.000 tonelada hacia destinos desconocidos, en tanto el USDA reportó ventas por otras 222.000 toneladas.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández se reunirá mañana con Georgieva por la renegociación con el FMI

"Estos indicios de una dinámica demanda externa sumaron a la inercia alcista", agregó la BCR.

En tanto, sus subproductos acompañaron la tendencia positiva, con una suba en la harina del 0,51% (US$ 1,87) hasta los US$ 366,62 y un alza en el aceite del 0,65% (US$ 8,82) hasta los US$ 1.350,75 la tonelada.

Click to enlarge A fallback.

Por su parte, el maíz en su posición de diciembre creció 0,97% (US$ 2,17) hasta los US$ 223,71 la tonelada, y cerró con ganancias por cuarta ronda consecutiva.

"Las demoras en la cosecha estadounidense causadas por lluvias en amplias regiones del medio oeste norteamericano generan cierta escasez corto plazo en el mercado local que impulsa los precios", señaló la BCR.

Por último, el trigo en su contrato de diciembre creció 0,03% (US$ 0,09) hasta los US$ 283,94 por tonelada pero retrocedió en el resto de las posiciones, "presionadas por el cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de haber alcanzado máximos en ocho años en la jornada anterior".

Por caso, el contrato de enero decreció 0,06% (US$ 0,18) y se ubicó en US$ 288,44 la tonelada.

Sin embargo, "la magra producción de trigo de primavera en Rusia y Estados Unidos continúa dando sostén a los precios", puntualizó la BCR. (Télam)