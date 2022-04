El precio del gas natural en Europa retrocedió hoy al menor valor desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, a raíz del clima más cálido y la expectativa de que la exigencia del Kremlin de pagar la energía en rublos no comenzará sino hasta el próximo mes.

El precio de los futuros del gas neerlandés, tomado como referencia en el mercado, cayó hoy 12% a 84 euros por megavatio hora, la menor cifra desde el 23 de febrero, el día precedente a la invasión rusa en Ucrania; según la agencia Bloomberg.

El valor del gas en Europa se vio tensionado desde el comienzo de la guerra a raíz de que Rusia representa casi el 45% de las importaciones de dicha fuente a la Unión Europea (UE).

A la dependencia de Rusia, se suma la amenaza del Kremlin de obligar a los “países hostiles” (denominación bajo la cual se incluye a los países europeos) de pagar su gas en rublos, en lugar de dólares o euros, una decisión que para la UE sería ilegal.

Sin embargo, las declaraciones de ayer del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, trajeron tranquilidad en el mercado.

Según Peskov, Europa todavía tiene “algo de tiempo” para comenzar a pagar en rublos, lo cual ocurriría recién “en algún momento de mayo”.

Rusia previamente había anunciado que dicho requisito comenzaría a principios de abril, algo que finalmente no ocurrió.

El vocero se negó a responder respecto de si los importadores de gas acordaron ya crear una cuenta en dicha divisa, un requisito de Rusia para continuar con sus exportaciones.

Por su parte, las previsiones meteorológicas auguran una temperatura más cálida del promedio en el continente desde la semana próxima, lo cual también trajo calma al valor del gas, al esperarse una menor demanda.

Del mismo modo, la menor demanda desde Asia -por los confinamientos dispuestos en China- ayudó a estabilizar los precios.

Si bien los países de la UE mostraron la intención de reducir la dependencia energética de Rusia y se encuentran en la búsqueda de fuentes enérgicas alternativas y otros países importadores como Estados Unidos, Qatar y Argelia, se vieron impedidos de hacerlo en lo inmediato, ya que ello podría generar un agravamiento en los costos de la energía, los cuales, junto con los alimentos, motorizaron una inflación récord en la región.

En ese sentido, Dinamarca anunció hoy su intención de incrementar su producción de gas para ayudar a Europa a reducir sus importaciones de Rusia.

La primer ministra danesa, Mette Frederiksen, indicó en la presentación de la propuesta que Dinamarca acelerará sus procesos administrativos y negociará con las firmas energéticas un aumento en la producción en el Mar del Norte, manteniendo, al mismo tiempo, sus promesas de prohibir el gas y el petróleo en 2050 y de cuadriplicar la producción de fuentes solares y eólicas para 2030.

Dinamarca es el octavo productor de gas en la UE, aunque se espera que su oferta se incremente en un 247% para 2025 (respecto de 2021) y supere las necesidades domésticas desde el año próximo, luego de que se completen los trabajos de reacondicionamiento en Tyra, el campo de condensado de gas más grande del país.

“Es nuestra clara creencia de que importar gas desde el Mar Negro es mejor que comprárselo a Putin”, subrayó Frederiksen.

Del mismo modo, países como Alemania, Letonia, Estonia, Grecia e Italia comenzaron el proceso para construir nuevas terminales para recibir Gas Natural Licuado (GNL) y entablaron reuniones con firmas productoras estadounidenses en la última semana.

Si bien, en el caso del gas no se espera una solución en lo inmediato, los países de la UE estarían más cerca de alcanzar un acuerdo para establecer un embargo al petróleo ruso.

“Si no hemos alcanzado (un acuerdo) no es porque Francia no quiera, es porque ciertos socios europeos aún dudan”, señaló hoy el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, según la agencia de noticias DPA.

Le Maire aseguró que “la primera fuente de divisas para el poder de Vladimir Putin no es el gas sino el petróleo”. (Télam)