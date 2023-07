Los precios de los principales granos cerraron con mayoría de subas en el mercado de Chicago producto del impacto de la sequía en zonas productoras de Estados Unidos y por una demora en la cosecha de trigo en el país del Norte.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 0,82% (US$ 4,59) hasta los US$ 558,69 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 1,09% (US$ 5,88) y concluyó la jornada en US$ 540,68 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la falta de lluvias sobre zonas afectadas por la sequía en Estados Unidos.

"Aportó a la tónica alcista una mejora de la condición de los cultivos menor a la prevista por los privados", indicaron los analistas de la corredora Granar.

Ayer, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó del 50% al 51% la superficie sembrada con soja que se encuentra en estado bueno/excelente, por debajo del 62% de igual lapso de 2022 y del 52% estimado en promedio por los privados.

La harina de soja acompañó al precio del poroto, con un salto del 2,42% (US$ 11,02) para posicionarse en US$ 465,50 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,99% (US$ 15,21), en US$ 1.510,80 la tonelada.

El precio del maíz, por su parte, subió 0,17% (US$ 0,39) y se ubicó en US$ 225,09 la tonelada, como consecuencia de la falta de lluvias sobre las principales zonas productoras de granos gruesos en EEUU.

No obstante, las alzas estuvieron limitadas tras la mejora del maíz relevada ayer por el USDA en su informe semanal sobre cultivos, donde elevó del 51% al 55% la superficie sembrada que se encuentra en estado bueno/excelente, si bien sigue por debajo del 64% proyectado en de igual período de 2022.

Por último, el precio del trigo avanzó 2,08% (US$ 4,87) y se posicionó en US$ 238,65 la tonelada, debido a la demora con la que evoluciona la cosecha de invierno, al relevar su progreso sobre el 46% del área, respecto al 62% de 2022. (Télam)