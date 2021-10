El precio de la soja volvió a subir hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago, mientras que el trigo operó en baja y el maíz cerró estable.

La oferta por la oleaginosa con entrega disponible, contractual y para las fijaciones, subió US$ 5 hasta los US$ 360 la tonelada, en tanto los ofrecimientos en moneda local se ubicaron en torno a $35.680.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual se ofrecieron abiertamente nuevamente US$ 190 la tonelada, mismo valor que ayer, mientras que la entrega en noviembre se negoció a US$ 192 y para diciembre y enero a US$ 195.

Respecto al cereal de la nueva cosecha, las ofertas para la entrega en marzo alcanzaron los US$ 188; abril /mayo, US$ 190; junio, US$ 175; julio, US$ 170; y agosto, US$ 165.

En cuanto a la oferta por trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 220 la tonelada, US$ 5 menos que al cierre de ayer.

Por otra parte, la entrega entre noviembre y diciembre se ubicó en US$ 220; enero, US$ 225; febrero, US$ 230; marzo, US$ 235; y abril y mayo, US$ 238.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 450 la tonelada. (Télam)