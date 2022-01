El precio de la soja volvió a subir en el mercado de Chicago impulsado por las previsiones de recorte en la producción sudamericana a causa de la sequía, mientras que el valor del trigo cayó por segunda jornada consecutiva tras haber superado los US$ 300 la tonelada el martes.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,42% (US$ 2,2) hasta los US$ 531,3 la tonelada, a la vez que la posición mayo avanzó 0,32% (US$ 1,7) para ubicarse en US$ 533,3 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron los potenciales recortes productivos a la cosecha sudamericana, en especial en Brasil y Argentina.

Según la BCR, un acotamiento de la oferta de estos países "redundaría en una mayor demanda de soja en Estados Unidos, lo que lleva a la plaza norteamericana a subir con especial ímpetu".

MIRÁ TAMBIÉN Alrededor de 3.000 hectáreas de cultivos afectadas por granizo y lluvia en Departamento Rivadavia

Los subproductos también concluyeron la jornada cotizados al alza, con una mejora en la harina del 1,04% (US$ 4,6) hasta los US$ 446,1 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 0,48% (US$ 6,8) para concluir a US$ 1.146,2 la tonelada.

Por su parte, la cotización del trigo volvió a caer de manera contundente en la plaza bursátil de referencia a nivel mundial, por toma de ganancias y por conversaciones en Normandía para bajar la tensión de la crisis ruso-ucraniana, al tiempo que los puertos de Ucrania vuelven a operar normalmente, luego de una suspensión inicial por mal tiempo.

Click to enlarge A fallback.

Así, el valor del cereal se retrajo 2,36% (US$ 6,9) y cerró a US$ 285,2 la tonelada.

Por último, el precio del maíz descendió 0,49% (US$ 1,2) y se ubicó en US$ 245,7 la tonelada, por ventas técnicas y caídas en el mercado de trigo. (Télam)