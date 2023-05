El precio de la soja cayó levemente en el mercado de Chicago, luego de haber perforado ayer los US$ 500 dólares, por la continuidad del acelerado ritmo de siembra en Estados Unidos de la oleaginosa, en una rueda en la que el trigo y el maíz también marcaron pérdidas.

El contrato de julio de la oleaginosa bajó 0,28% (US$ 1,38) hasta los US$ 489,89 la tonelada, mientras que la posición agosto cayó 0,41% (US$ 1,93) para posicionarse en US$ 466,46 la tonelada.

Los fundamentos de la baja, a pesar de un repunte del aceite, continúan siendo la celeridad de la siembra y el alivio dejado sobre los suelos por las recientes lluvias, que comprendieron zonas de las Grandes Planicies y del Medio Oeste.

“Ese alivio hídrico le permitió hoy al USDA ajustar del 21 al 19% la proporción de tierras destinadas a la soja que atraviesa algún grado de sequía”, indicaron los analistas de la corredora.

El aceite del poroto subió en su contrato más cercano del 1,89% (US$ 19,40), en US$ 1.042,55 la tonelada, mientras que la harina perdió 2,63% (US$ 12,35) para concluir la jornada en US$ 456,46 la tonelada.

El maíz, en tanto, descendió 1,1% (US$ 2,46) y se ubicó en US$ 218,59 la tonelada, por la continuación en la aceleración de la siembra estadounidense y las mejores condiciones ambientales dejadas por las recientes lluvias.

“También sumó presión el acuerdo para prolongar por al menos dos meses más la iniciativa que habilita las exportaciones agrícolas de Ucrania; la reciente cancelación de compras chinas, y las perspectivas favorables para la safrinha en Brasil, que garantizará una fuerte competencia en el mercado de exportación”, explicaron desde Granar.

Por último, el precio del trigo bajó 2,19% (US$ 5,05) y se ubicó en US$ 224,78 la tonelada, debido a la continuidad de las pérdidas registradas ayer tras el anuncio oficial de la extensión por al menos dos meses más del acuerdo que garantiza las exportaciones agrícolas ucranianas a través de un corredor seguro sobre el Mar Negro.

"Además empujó a la baja sobre el mercado estadounidense la apreciación del dólar frente al euro, que reduce la competitividad de las exportaciones, y el buen avance de la siembra de primavera en el norte de las Grandes Planicies de Estados Unidos", indicó Granar. (Télam)