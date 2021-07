El precio de la soja logró hoy recortar una parte de la pérdida registrada ayer en el mercado de Chicago, a partir de la reaparición de fondos especulativos, mientras que el maíz y el trigo cerraron nuevamente en terreno negativo.

Durante la víspera, la soja marcó una fuerte baja de más de US$30, debido a perspectivas de mayores lluvias en zonas productoras de EEUU que podrían favorecer el desarrollo de los cultivos.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,66% (US$ 8,36) hasta los US$ 509,45 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,67% (US$ 8,27) para concluir la jornada a US$ 502,19 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en las compras de oportunidades por parte de los fondos tras la baja de ayer y por "rumores" de nuevas compras chinas, señaló la corredora de granos Granar.

Los subproductos de la soja también cerraron con signo positivo, con un avance en la harina del 0,61% (US$ 2,43) a US$ 393,74 la tonelada, mientras que el aceite mejoró 1,45% (US$ 20,50) y se posicionó en US$ 1.427,69 la tonelada.

Por su parte, el maíz bajó 0,53% (US$ 1,38) y concluyó la jornada en US$ 256,88 la tonelada, como consecuencia del una continuidad en el desprendimiento de los contratos por parte de los especuladores.

Asimismo, sumó presión bajista la previsión del mercado de que las compras chinas del cereal sean menores a las esperadas.

Por último, el trigo cedió 0,84% (US$ 1,93) para ubicarse en US$ 225,88 la tonelada, producto del firme avance de la cosecha europea. (Télam)