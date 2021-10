El precio de la soja disponible volvió a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago, donde la oleaginosa sumó hoy la cuarta rueda consecutiva en alza.

El trigo y el maíz, por su parte, operaron sin cambios respecto a la víspera.

Por la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, la oferta de la industria aumentó US$ 5 y alcanzó los US$ 355 la tonelada, mientras que en moneda local se ubicó en $35.180 las tonelada.

En cuanto al maíz con entrega inmediata, y contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 190 la tonelada, sin cambios entre ruedas, a la vez que la descarga en diciembre y enero se ubicó en US$ 195 la tonelada.

Respecto al cereal de la nueva campaña, las ofertas para la entrega en marzo alcanzaron los US$ 188 y abril /mayo US$ 185.

Por el maíz de cosecha tardía se ofrecieron US$ 175 la tonelada para la entrega en junio, mientras que julio se ubicó en US$ 170 y agosto en US$ 165.

Respecto al trigo con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 225 la tonelada, mismo precio para la entrega en noviembre y diciembre

La oferta para la entrega en enero cayó hasta los US$ 228; febrero, US$ 232; y marzo, US$ 235.

Por último el girasol se pactó a US$ 450 la tonelada. (Télam)