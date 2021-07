El precio de la soja subió hoy US$5 en el mercado de físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz operó estable y el trigo cayó US$5, en una rueda con altibajos a tono con la sucedido en Chicago.

Por la soja para fijaciones, la oferta mejoró con el correr de la rueda de negocios, hasta alcanzar los US$ 325 la tonelada, US$ 5 más que la víspera y con una acumulado de US$ 20 en la semana.

En cuanto al maíz con entrega inmediata, los precios se mantuvieron respecto al jueves, por lo que el cereal se negoció a US$ 190 la tonelada, tanto para la entrega inmediata como la contractual.

En el maíz la oferta mejoró hasta los US$ 195 para la entrega en septiembre y hasta los US$ 197 en el contrato de octubre.

Por su parte, el precio del trigo disponible sufrió un recorte de US$ 5 para ubicarse en US$ 190 la tonelada, mientras que la entrega pactada para agosto se negoció en US$ 200 la tonelada.

Por el cereal de la nueva campaña, la oferta alcanzó US$ 190 para la entrega entre noviembre y diciembre y para febrero se ofrecieron US$ 195.

Por último, el girasol se mantuvo en US$ 340 la tonelada. (Télam)