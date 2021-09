La cotización de los principales granos operaron hoy sin una tendencia definida en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con subas para la soja, caída para el maíz y un cierre estable para el trigo.

Por la soja con entrega inmediata se ofrecieron US$ 3 más que ayer, en US$ 345 la tonelada, mientras que la oferta en pesos y para fijaciones alcanzó los $33.900 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó en US$ 198 la tonelada, US$ 2 por debajo de la jornada previa.

Para la entrega en octubre se ofrecieron US$ 205 la tonelada y US$ 200 para noviembre.

Respecto a la nueva campaña, se ofrecieron para la entrega en marzo US$ 190; abril y mayo, US$ 185; junio, US$ 180; y julio, US$ 175.

Por último, el trigo con descarga en octubre cerró estable a US$ 230 la tonelada.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron abiertamente US$ 230 para entregar grano entre noviembre y diciembre; US$ 235 para enero y febrero; y US$ 237 para marzo. (Télam)