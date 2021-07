El precio de la soja volvió a superar la barrera de los US$ 500 en el mercado de Chicago, gracias al fuerte salto de US$ 33 que tuvo hoy en su cotización, en una jornada en la que el trigo y el maíz también marcaron importantes alzas.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 6,64% (US$ 33,16) hasta los US$ 532,78 la tonelada, a la vez que de agosto lo hizo por 6,74% (US$ 33,16) para concluir la jornada a US$ 525,43 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en una superficie sembrada y existencias en Estados Unidos inferiores a las pronosticadas por el mercado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó hoy que el área ocupada por soja en el país norteamericano es de 35,43 millones de hectáreas, casi 600.000 hectáreas por debajo de lo estipulado por los operadores.

"Esa situación hará que para lograr los 119,88 millones de toneladas calculados por el organismo para la nueva campaña, en función de un rinde de tendencia de 34,16 quintales por hectárea, el mercado dependa exclusivamente del clima, que hasta acá no fue un desastre, pero que está bastante lejos de lo que podría considerarse ideal", indicó en su análisis la corredora de granos Granar.

Asimismo, informó que las existencias al 1ro de junio alcanzaban las 20,87 millones de toneladas, un volumen inferior al pronosticado por los operadores, de 21,04 millones.

"Ahora, otra vez, cada tonelada parece volver a contar, frente a proyecciones de existencias finales que siguen –incluso cuando los precios caían con fuerza– en uno de los niveles históricos más bajos", concluyó la corredora.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una escalada de la harina del 7,78% (US$ 29,87) hasta los US$ 413,91 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 1,57% (US$ 22,27) para concluir la jornada a US$ 1.436,52 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 3,67% (US$ 10,04) y cerró a US$ 283,45 la tonelada, por razones similares a la de la soja.

Para el USDA, el área sembrada con maíz en Estados Unidos se ubicó en 37,51 millones de hectáreas.

Más allá de que este volumen es superior al previsto en marzo, se posiciona por debajo de los 37,95 millones de hectáreas estipuladas por el mercado.

Por último, el trigo mejoró 4,96% (US$ 11,67) y concluyó la sesión en US$ 246,73 la tonelada.

En este caso, si bien el USDA informó un área mayor a la prevista por los operadores, la caída en la superficie de maíz, con su consecuente merma productiva, podría aumentar la demanda del trigo forrajero, cuestión que impulsó los precios.

(Télam)