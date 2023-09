La soja subió por segunda jornada consecutiva en el mercado de Chicago, ante el accionar comprador de fondos especulativos, mientras que el trigo y el maíz cerraron con saldo dispar.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,38% (US$ 1,84) hasta los US$ 478,68 la tonelada, en tanto la posición enero avanzó 0,41% (US$ 2,02) para posicionarse en US$ 485,38 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras por parte de los fondos de inversión que especulan con menores rindes de la cosecha norteamericana respecto a lo estimado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

"Fundaron esa expectativa en la desmejora de los cultivos planteada ayer por el organismo en su informe semanal, donde redujo del 52% al 50% la proporción de soja en estado bueno/excelente, frente al 55% de 2022 y al 52% estimado por los privados", explicaron los analistas de la corredora de granos Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Leve repunte en julio de la producción de la industria química y petroquímica

Los subproductos acompañaron al poroto, con una mejora en el aceite de 0,18% (US$ 2,43) a US$ 1.297,62 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por 0,51% (US$ 2,20) y cerró a US$ 434,30 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,31% (US$ 0,59) y se posicionó en US$ 188,87 la tonelada, como consecuencia de un rápido avance de la cosecha estadounidense, que se ubicó en el 15% del área apta, cuatro puntos porcentuales por encima del registro de la campaña pasada.

A esto se sumó que el USDA incrementó de 51% al 53% el cereal en estado bueno a excelente respecto a la semana pasada.

Por último, el trigo cerró sin cambios a US$ 216,42 la tonelada, pero con subas en los contratos más alejados.

MIRÁ TAMBIÉN El BCRA volvió a comprar y acumula 31 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario

Nuevos ataques rusos a instalaciones portuarias ucranianas sobre el Danubio y la mala perspectiva de la cosecha australiana fueron los factores que permitieron el aumento de precios. (Télam)