El precio de la soja disponible y para fijaciones subió hoy $3.000, en $88.000 la tonelada, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el comienzo de la segunda semana de vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), que fija un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero.

Por el maíz con entrega disponible y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 230 la tonelada, sin variaciones respecto del viernes.

El contrato de enero, por su parte, se ubicó en US$ 237.

Por el cereal de la próxima campaña, la entrega en febrero, marzo y abril se negoció a US$ 235; mayo, US$ 230; junio, US$ 215; y julio, US$ 210.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 230, sin que se registraran ofertas por el trigo. (Télam)