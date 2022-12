El precio de la soja disponible con descarga hasta el 26 de diciembre subió hoy $ 2.000, al cerrar en $90.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, por el maíz con entrega disponible se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, con una suba de US$ 5 respecto a la víspera, mientras que por la entrega pactada para enero de 2023 se ofrecieron US$ 237 la tonelada.

Por el cereal de la próxima campaña, se registraron ofertas para febrero y marzo de US$ 235; abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio US$ 205.

Por último, el girasol cerró a US$ 450, al tiempo que no se registraron ofertas por el trigo.

(Télam)