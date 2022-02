El precio internacional de la soja y sus derivados escalaron desde principios de enero un 15,6% en el mercado de Chicago, para ubicarse en torno a los US$ 570 la tonelada, desde los US$ 493,85, impulsado, en gran medida, por la sequía de Argentina y Brasil.

En tanto, el precio de la harina trepó de US$ 467,26 la tonelada a US$ 489.31 el viernes, y en el caso del aceite, creció de US$ 1.239 la tonelada a US$ 1.440,92 .

En el plano local, la mercadería disponible cotizó durante toda la semana por encima de los US$ 400 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La principal razón de las subas radicó en los efectos de la sequía en vastas zonas productivas de Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, donde las mermas en la producción dieron impulso a los precios, en momentos en que la oferta mundial se concentra en el hemisferio sur.

En este marco, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó esta semana la estimación de cosecha de soja en dos millones de toneladas hasta las 42 millones, proyección que de concretarse se ubicaría, casi 7 millones de toneladas por debajo de lo que se esperaba al comienzo de la campaña y 1,3 millones de toneladas por debajo de lo obtenido en el ciclo 2020/21.

Por su parte, la corredora de granos Granar, en base a estimaciones privadas, indicó que la producción de cosecha brasileña de 139 a 133,5 millones de toneladas.

En diálogo con Télam, el responsable del Departamento de Análisis de Mercado de la corredora Grassi, Ariel Tejera, indicó que "en el corto plazo, el devenir de los precios se mantiene atado a la evolución del clima en Sudamérica y el volumen de producción que, efectivamente, logren aportar Argentina, Brasil y Paraguay".

"Los mercados ya han estado incorporando pérdidas productivas, pero los números finales aun no están cerrados", sostuvo.

En el mediano plazo, Tejera consideró que en este mes "comienzan a sumarse nuevos factores vinculados a Estados Unidos", como las perspectivas de siembra, la puja maíz/soja por superficie y los pronósticos para la época de inicio de las labores.

"Todo esto comenzará a ganar protagonismo próximamente. Más aún, considerando la menor oferta que ya se calcula desde Sudamérica y la posibilidad de que se amplíe la ventada de demanda sobre Estados Unidos, pudiendo acotar los stocks finales con los que cerrará la campaña el país del norte", concluyó. (Télam)