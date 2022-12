El precio de la soja disponible subió hoy $1.000 y cerró a $95.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por el contrario, las fijaciones de soja cayeron $5.000 respecto al viernes y cerraron la sesión a $95.000 la tonelada.

Por su parte, el maíz disponible se mantuvo en S$ 240 la tonelada, mientras que para el cereal del próximo ciclo comercial, se registraron ofertas abiertas para febrero y marzo por US$ 235; abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio, US$ 205.

Por último, el girasol cerró a US$ 430 y el sorgo a US$ 230, sin que se registraran ofertas en el mercado del trigo. (Télam)