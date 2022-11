Las ofertas por soja con descarga disponible y fijaciones subieron $1.000 y cerraron a $ 85.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la tercer jornada de vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero hasta el 31 de diciembre.

Por el maíz con entrega disponible y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, sin cambios entre jornadas.

La descarga en diciembre volvió a ubicarse en US$ 240, mientras que enero de 2023 experimentó un recorte de US$ 3 para arribar a US$ 242.

Por el cereal de la próxima campaña, se ofertó por el tramo febrero-marzo, US$ 240; abril, US$ 235; mayo, US$ 230; junio, US$ 215; y julio, US$ 210.

MIRÁ TAMBIÉN La soja y el trigo cerraron en alza en el mercado de Chicago

Por trigo, se registraron propuestas de compra para la mercadería disponible por US$ 315 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada. (Télam)