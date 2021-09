Click to enlarge A fallback.

Los futuros de la soja cotizaban hoy en alza, impulsados por "una sólida demanda de exportación" y por el "incremento del crushing de la oleaginosa en los Estados Unidos", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa repuntaba US$ 1,4 y se vendía a US$ 477 por tonelada para noviembre, con lo cual mantiene un valor 58% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco el aceite de soja aumentaba a US$ 1.272,9 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 373, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, en tanto, se negociaban con leves alzas "ante un efecto contagio por las subas que tuvieron durante la semana el mercado del trigo y el petróleo".

El cereal anotaba un avance de US$ 0,1 hasta US$ 210,1 la tonelada para diciembre, precio 76% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, mientras, operaban con leves pérdidas, "presionados por ventas técnicas de parte de los fondos de inversión", aunque las caídas son limitadas "por perspectivas de cosechas reducidas en las principales zonas exportadoras".

El grano registraba una baja de US$ 1,7 hasta US$ 260,1 la tonelada, también para diciembre, nivel 54% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)