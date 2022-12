El precio de la soja disponible inmediata y para fijaciones se mantuvo en $95.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), cuando solo restan tres jornadas para que cierre el plazo de vigencia del Programa de Incremento Exportador II (PIE II), que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero.

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 5 entre jornadas.

Respecto al cereal del próximo ciclo comercial, la contratos pactados para febrero y marzo se mantuvieron en US$ 235, mientras que la posición abril cotizó en US$ 230 y mayo en US$ 225.

Por último, el girasol cerró a US$ 430, en una rueda en la que nuevamente no se registraron ofertas por trigo. (Télam)