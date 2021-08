Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) finalizaron hoy con caídas en la mayoría de las posiciones, en sintonía con los resultados negativos registrados en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la baja de US$ 5 en la cotización de la soja disponible.

De esta forma, la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se pactó a US$ 335 la tonelada.

A su vez, por el trigo con entrega en septiembre se ofrecieron US$ 220, con una merma de US$ 5 frente a la jornada previa, mientras que la posición octubre se negoció sin cambios, en US$ 230 por tonelada.

Asimismo, la entrega en los meses de noviembre y diciembre se ubicó en los US$ 227, un retroceso de US$ 3 con relación a la última rueda de negocios; la entrega en enero y febrero de 2022 se mantuvo en los US$ 235; y marzo y abril del permanecieron en los US$ 240.

Por su parte, el maíz con descarga inmediata se comercializó a US$ 180 por tonelada, US$ 5 por debajo de la ronda previa.

En tanto, el contrato de septiembre retrocedió hasta los US$ 185 la tonelada, US$ 6 menos que el viernes; y octubre cerró en US$ 190, y noviembre en US$ 192.

Además, las ofertas para la entrega en marzo del año próximo se encontraron en US$ 190, una caída de US$ 5; abril y mayo en US$ 185, también cayendo US$ 5 entre ruedas; y junio y julio cayó hasta US$ 175.

Por último, por girasol con entrega inmediata se mantuvo en los US$ 400 y la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 permaneció en US$ 350.

