Las cotizaciones de las fijaciones de soja y el maíz disponible finalizaron hoy con bajas de US$ 13 y US$ 25, respectivamente, en la primera ronda semanal en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el trigo cerró sin variaciones de precios.

La soja para fijaciones se pactó a US$ 422 por tonelada, una baja de US$ 13 sobre la jornada del viernes, mientras que en moneda local se negoció a $ 48.750.

En tanto, la entrega en mayo se ubicó también en los US$ 422.

Por maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 255 por tonelada, una caída de US$ 25 en relación a la víspera, y por las entregas contractual y en mayo y junio se ofrecieron US$ 255.

En tanto, para la entrega en julio la oferta fue de US$ 245; diciembre US$ 255; la entrega entre febrero y marzo del 2023 se pactó a US$ 240, una merma de US$ 5; y abril se ubicó a la baja en US$ 235.

El trigo con entrega inmediata se negoció sin cambios a US$ 370 y la entrega en mayo se mantuvo en US$ 365 por tonelada.

Por último, reapareció la oferta por girasol con descarga y se comercializó a US$ 600 la tonelada, mientras que se mantuvieron sin cambios en US$ 450 las entregas entre diciembre y enero 2023.

