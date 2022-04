La cotización de la soja cerró hoy con una caída de más de US$ 12 en el mercado de Chicago principalmente por una toma de ganancias, mientras que el trigo operó con incrementos ante la incertidumbre que genera la continuidad de la guerra en Ucrania.

De esta manera, el contrato de mayo de la soja retrocedió 1,99% (US$ 12,40) y cerró en US$ 608,20 la tonelada; mientras que la posición julio decreció 1,63% (US$ 10,01) para concluir la jornada a US$ 602,87 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en una toma de ganancias generalizada de los inversores tras las subas del complejo sojero durante la semana anterior.

"El rebrote de Covid en China preocupa al mercado por la posibilidad de que el confinamiento de millones de personas y la paralización de sectores vinculados con la agroindustria acentúen la calma con la que viene operando la demanda china de soja e, incluso, por la chance de que provoque la cancelación de compras", precisó la corredora Granar.

MIRÁ TAMBIÉN El dólar oficial cerró a $118,01 y los dólares bursátiles operan con altibajos

En sintonía, sus subproductos de la soja ajustaron en a la baja, con una caída en el aceite del 1,09% (US$ 18,08) hasta los US$ 1.638,01 la tonelada, y una pérdida en la harina del 1,94% (US$ 10,03) para concluir la semana a US$ 506,06 la tonelada.

Por su parte, el contrato de mayo del maíz bajó 0,55% (US$ 1,67) y cerró a US$ 300,97 la tonelada.

"La caída del petróleo y las buenas perspectivas para la segunda cosecha de Brasil aportaron a las bajas y a las ventas de los especuladores", explicó la consultora Granar.

No obstante, las posiciones más lejanas del cereal finalizaron con alzas en sus cotizaciones.

MIRÁ TAMBIÉN Guillermo Garaventta: Tenemos mucho que aprender de Bolivia en el desarrollo del litio

Por último, el trigo avanzó 2,82% (US$ 10,93) y se posicionó en US$ 397,29 la tonelada, debido a la continuidad de la guerra en Ucrania, que restringe el comercio y limita las labores rurales. (Télam)