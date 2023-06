La soja retomó su tendencia bajista en la primera jornada de la semana en el mercado de Chicago por pronósticos meteorológicos sobre posibles lluvias en zonas necesitadas de agua en Estados Unidos, en una jornada en la que el trigo y el maíz tuvieron un cierre mixto.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 0,18% (US$ 0,92) hasta los US$ 496,04 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 0,11% (US$ 0,55) para posicionarse en US$ 463,34 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en pronostico de lluvias para zonas afectadas por la sequía en Estados Unidos, a lo que se sumó la baja demanda china de mercadería norteamericana.

El aceite acompañó la baja del poroto, con un retroceso de 0,48% (US$ 5,29) hasta los US$ 1.085,98 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,85% (US$ 3,75) para posicionarse en US$ 442,24 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 1,88% (US$ 4,53) y concluyó la jornada a US$ 235,22 la tonelada, como consecuencia de las posibles precipitaciones en zonas secas de Estados Unidos y el comienzo de la cosecha en Brasil.

Por último, el trigo subió 0,80% (US$ 1,84) y se posicionó en US$ 229,28 la tonelada, en medio de tensiones en torno del corredor seguro para las exportaciones de Ucrania, "con denuncias sobre las trabas que pone Rusia al momento de inspeccionar buques y con el Kremlin sosteniendo, como en ocasiones anteriores, que no seguirá en la mesa de negociaciones si no se atienden sus reclamos", comentó la corredora Granar. (Télam)