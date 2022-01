Los precios de los granos cerraron entre estables y alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con mejoras en los valores de la soja y el girasol y sin cambios en los cereales.

Por la soja disponible, así como también para la posición contractual y las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos se ubicaron en U$S 390 la tonelada, US$ 2 por encima de la jornada anterior.

Para la entrega en marzo, la oferta de compra alcanzó los US$ 375 la tonelada y US$365 para abril.

En lo que respecta al maíz disponible y contractual, las mejores ofertas se ubicaron en US$ 230 la tonelada, sin cambios con respecto a la jornada anterior.

MIRÁ TAMBIÉN La actividad industrial creció 3,7% en octubre en la provincia de Buenos Aires

En cuanto al trigo con descarga disponible y contractual, el precio fue de US$ 240 la tonelada, similar a la víspera; en tanto el contrato de marzo cayó US$ 5 hasta los US$ 245 la tonelada.

Por último, el girasol subió US$ 10 y cerró a US$ 480 la tonelada.

Click to enlarge A fallback.

(Télam)