El precio de la soja subió US$2 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz operó sin cambios y el trigo registró una baja.

Por la soja con entrega inmediata y contractual, la oferta generalizada entre la industria fue de US$ 357 la tonelada, US$ 2 por encima de ayer.

En tanto, en las ofertas para las fijaciones de mercadería se ubicó en $ 35.735 la tonelada.

Respecto al maíz con entrega con descarga, se ofrecieron $ 20.000 la tonelada.

Por su parte, las ofertas en moneda extranjera ser ubicaron en torno a los US$200, sin cambios respecto al lunes.

Por el cereal de la próxima cosecha, las ofertas para la entrega en marzo fueron de US$ 197; abril y mayo, US$ 195; junio, US$ 180; y julio, US$ 175.

Por el lado del trigo con entrega disponible se ofrecieron $ 23.100 la tonelada, $ 400 menos que durante la víspera.

En dólares el valor pactado fue de US$ 230 la tonelada, con una disminución de US$ 5.

Por su parte, para el tramo contractual y la posición full noviembre también se ofrecieron US$ 230; diciembre, US$ 235; enero, US$ 240; febrero y marzo, US$ 245.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 430 la tonelada. (Télam)