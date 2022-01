El precio de la soja registró hoy un incremento de US$ 10 -a US$ 397 la tonelada- en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz y el trigo disponibles operaron estables.

De esta manera, el precio de la oleaginosa con descarga inmediata, contractual y para fijaciones fue de US$ 397 la tonelada, con una suba de US$ 10 respecto a la jornada anterior, mientras que en moneda local se ubicó en $ 41.330.

En el trigo con descarga inmediata la oferta fue nuevamente de $ 24.000 la tonelada, mientras que el tramo contractual permaneció en US$ 235 por tonelada.

El contrato de marzo del cereal se pactó en US$ 238, con un aumento de US$ 3 respecto al miércoles.

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz disponible y contractual cotizaron sin cambios en US$ 225.

Además, el contrato de marzo disminuyó US$ 5 hasta los US$ 220 por tonelada; abril y mayo cerraron en US$ 215, con bajas de US$ 10 y US$ 5, respectivamente; junio perdió US$ 2 y ajustó en US$ 200; y julio sin variaciones en US$ 195.

Por último, el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 culminó nuevamente a US$ 460 por tonelada, sin variaciones respecto a la ronda precedente. (Télam)