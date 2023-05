El precio de la soja encadenó hoy su tercera baja consecutiva en el mercado de Chicago, presionado por el avance de la siembra estadounidense y las ventas brasileña, en una jornada en la que el maíz cerró con ganancias por el accionar comprador de fondos especulativos.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1,05% (US$ 5,60) hasta los US$ 527,82 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por 0,72% (US$ 3,77) para posicionarse en US$ 515,88 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el "acelerado" ritmo de la siembra estadounidense y por las lluvias caídas en zonas productoras que arrastraban una situación de déficit hídrico.

"Sin compras de China, que sigue concentrando su atención sobre la abundante oferta de Brasil, ni la nueva apreciación del real frente al dólar -les resta competitividad a las exportaciones de Brasil- no se pudo revertir la tendencia bajista de las cotizaciones en la plaza estadounidense", indicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite acompañó a la caída del precio del poroto con una merma en su contrato más cercano del 1,65% (US$ 19,18), en US$ 1.143,08 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,35% (US$ 1,65) para concluir la jornada en US$ 460,65 la tonelada.

El maíz, en tanto, subió 0,50% (US$ 1,28) y se ubicó en US$ 254,12 la tonelada, producto de compras técnicas por parte de los fondos especulativos.

"Por otro lado, la reciente cancelación de compras chinas y las buenas perspectivas para la safrinha de Brasil también limitaron las ganancias por fuera del movimiento de los especuladores", explicaron desde Granar.

Por último, el precio del trigo cayó 0,34% (US$ 0,83) y se ubicó en US$ 235,62 la tonelada, debido a las buenas condiciones vigentes para el desarrollo de los cultivos en la Unión Europea y en Rusia. (Télam)