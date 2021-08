Los precios de la soja y el trigo finalizaron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago, debido a una sostenida demanda externa en el caso de la oleaginosa y por perspectivas negativas de producción en los principales países proveedores en el caso del cereal.

El contrato de agosto de la soja subió 0,95% (US$ 5,05) hasta los US$ 531,87 la tonelada, mientras que la posición septiembre avanzó 0,50% (US$ 2,48) para ubicarse en US$ 495,40 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la falta de una mejora en la condición del cultivo en Estados Unidos y en nuevas ventas externas de dicho país,

El Departamento de Agricultura (USDA) informó que el 60% de la soja implantada en el país norteamericano se encuentra en condiciones entre buenas y excelentes, la misma proporción que se había registrado en el mes pasado.

"Si bien causó sorpresa (el dato), no alcanzó para mostrar una mejora general el salto que los técnicos del organismo marcaron para Illinois, donde la proporción de soja en estado bueno/excelente pasó del 67% al 78%, dato que ahora iguala al vigente un año atrás", indicó la corredora de granos Granar.

Por el lado de las ventas externas, el USDA confirmó hoy dos nuevos despachos de soja 2021/2022, una por 132.000 toneladas a China y la otra por 130.000 toneladas a destinos desconocidos.

La harina acompañó la suba del poroto, con una mejora del 0,19% (US$ 0,77) en la harina hasta los US$ 397,16 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,47% (US$ 6,83) para ubicarse en US$ 1.422,02 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 2,21% (US$ 5,79) y cerró a US$ 267,13 la tonelada, en consonancia con la mejora de los precios en la Unión Europea y Rusia, debido a una desmejora en las expectativas de producción de importantes proveedores, como los antes citados, sumado a Estados Unidos y Canadá.

Por último, el maíz cayó 0,18% (US$ 0,39) y se posicionó en US$ 267,13 la tonelada, como consecuencia de que el USDA elevó del 62% al 64% la proporción de plantas en estado bueno/excelente. (Télam)