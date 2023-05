El precio de la soja cayó nuevamente en el mercado de Chicago, luego de haber tenido una jornada con un repunte técnico por la continuidad del avance en el ritmo de siembra en Estados Unidos de la oleaginosa, en una rueda en la que el trigo y el maíz también registraron pérdidas.

El contrato de julio de la oleaginosa bajó 1,95% (US$ 9,55) hasta los US$ 480,33 la tonelada, mientras que la posición agosto cayó 1,69% (US$ 7,90) para posicionarse en US$ 458,56 la tonelada.

Los fundamentos de la baja y su consolidación, luego de un repunte técnico residen en que varias regiones agrícolas estadounidenses, la siembra 2023/2024 continúa avanzando con celeridad.

“Se mantiene la presión a la baja derivada de la falta de interés de la demanda china, que sigue concentrada sobre la abundante oferta vigente en los puertos de Brasil. Al respecto, hoy la consultora Safras & Mercado elevó de 155,08 a 155,66 millones de toneladas su previsión sobre el volumen final de la actual cosecha récord y la ubicó arriba de los 155 millones proyectados por el USDA la semana pasada”, indicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite del poroto descendió en su contrato más cercano del 0,04% (US$ 0,44), en US$ 1.042,11 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,20% (US$ 5,51) para concluir la jornada en US$ 450,95 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,13% (US$ 0,30) y se ubicó en US$ 218,30 la tonelada, porque continúa avanzando la siembra estadounidense y motivó un repunte técnico por la mañana, pero no logró consolidarlo al cierre.

“La ralentización de las exportaciones de Estados Unidos, con el agravante reciente de las cancelaciones de compras chinas, y las perspectivas favorables para la safrinha de Brasil, resultan la principal preocupación que se cierne sobre el horizonte de los exportadores estadounidenses que, desde antes de iniciar la cosecha propia que hoy se prevé récord, en septiembre, permite anticipar que la oferta brasileña inundará los puertos con un volumen inédito para ese momento del año”, explicaron desde Granar que se suma a la presión bajista del grano.

Por último, el precio del trigo bajó 1,10% (US$ 2,48) y se ubicó en US$ 222,30 la tonelada, debido a los movimientos de inversores que quieren acortar la brecha vigente entre precios de Kansas y Chicago luego de que los primeros vinieran reflejando la mala condición de las variedades de invierno. (Télam)