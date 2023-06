El precio de la soja cerró la semana con subas en el Mercado de Chicago por un efecto externo al sector agrícola que se originó en Wall Street y el petróleo que tendieron al alza por el buen dato de generación de empleo publicado hoy por Estados Unidos, en una rueda en la que el trigo y el maíz también registraron ganancias.

El contrato de julio de la oleaginosa avanzó 1,72% (US$ 8,45) hasta los US$ 496,96 la tonelada, mientras que la posición agosto subió 1,48% (US$ 6,80) para posicionarse en US$ 463,89 la tonelada.

Los fundamentos de la suba y buena performance del día residen en factores exógenos al sector agrícola como las subas en Wall Street después de que Estados Unidos publicó hoy un buen dato en la generación de empleo que sobrepasaron las proyecciones previstas por inversores y contribuyó a aliviar el riesgo de una posible recesión.

Además, empujó a la consolidación de la suba los factores como el aumento del valor del petróleo, y la apreciación del real frente al dólar.

“La falta de humedad en el este del cinturón sojero/maicero y los pronósticos poco alentadores en materia de humedad para esa región agrícola en las próximas semanas también tuvieron un papel destacado en la generación de las subas, sobre todo luego de que ayer el USDA advirtió sobre el incremento del 20 al 28% de la proporción de tierras destinadas a la soja que experimenta algún grado de sequía, contra el 10% vigente un año atrás”, indicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite del poroto ascendió en su contrato más cercano del 3,42% (US$ 36,16), en US$ 1.091,27 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,89% (US$ 3,97) para concluir la jornada en US$ 438,49 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 2,78% (US$ 6,50) y se ubicó en US$ 239,75 la tonelada, porque la humedad aportada por las lluvias sobre áreas de Nebraska y de Iowa no alcanzó en la jornada para tranquilizar a los inversores frente al incremento de las superficies bajo condiciones de sequía en el centro de las Grandes Planicies y en zonas del Medio Oeste.

“Aportaron a la tónica alcista el repunte del petróleo y la apreciación del real frente al dólar, que en el inicio de la recolección de la safrinha brasileña puede restarles estímulo vendedor a los productores. Aunque en modo transitorio, esto amortigua el impacto bajista derivado de la entrada en el circuito comercial de un volumen récord para la segunda cosecha de maíz de Brasil”, explicaron desde Granar que se suma a la presión alcista del grano.

Por último, el precio del trigo sumó 1,35% (US$ 3,03) y se ubicó en US$ 227,44 la tonelada, debido a las lluvias y los pronósticos climáticos de más humedad sobre las zonas de Kansas, Texas y de Oklahoma donde la humedad no favorece porque afecta la calidad de los granos maduros, que esperan por ser recolectados. (Télam)