El precio de la soja disponible operó estable en los mismos valores de cierre de la víspera, en $165.000 la tonelada, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la quinta jornada de vigencia de la extensión del Programa de Incremento Exportador (PIE V).

En la plataforma SIO-Granos el precio promedio registrado incluso fue mayor, de $176.000 la tonelada.

La prórroga del "dólar soja" estableció un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% deben ingresarlo al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL).

Por su parte, el maíz con entrega en el tramo comprendido entre el 15 del corriente mes y el 15 de noviembre se situó en $80.000 la tonelada.

Respecto a la mercadería correspondiente a la cosecha 2023/24, la oferta se ubicó nuevamente en US$ 185 la tonelada para la descarga entre febrero y abril de 2024, con mayo cayendo US$ 5 para arribar a los US$ 180, mismo valor para la posición junio, mientras que la descarga en julio trepó US$ 5 para alcanzar en la sesión de hoy los US$ 175.

En cuanto al trigo, US$ 230 fue el precio propuesto por la mercadería con entrega inmediata, mientras que para el cereal del próximo ciclo comercial, se ofrecieron abiertamente US$ 220 con descarga entre noviembre y enero de 2024.

Por último, el sorgo cerró a US$ 225 la tonelada, mientras que no se registraron ofertas por girasol. (Télam)