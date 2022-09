El precio de la soja con entrega hasta el 30 de septiembre cerró hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a $70.000 la tonelada, sin cambio respecto a la víspera a pesar del gran volumen de granos que se negoció en la jornada previa.

Ayer se registraron operaciones de soja en el mercado local por 1,05 millones de toneladas, con lo que a lo largo de las últimas seis ruedas el volumen total ronda los 5,7 millones de toneladas, tras la puesta en marcha del Programa de Incremento Exportador.

Los negocios se concretaron en los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos, que abarcaron un volumen de 743.203 toneladas.

También se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al lunes, por 176.785 toneladas, precisó la BCR.

Con relación a los negocios pactados en dólares estadounidenses, los contratos de compraventa de soja concertados ayer registraron un valor promedio de US$ 365 la tonelada, por un volumen de 11.349 toneladas; en tanto que se anotaron fijaciones por 35.078 toneladas a un valor promedio de US$ 365.

En cuanto al trigo, la oferta de hoy por la mercadería con entrega contractual se ubicó en US$ 290 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 10, mientras que por el cereal de la campaña 2022/23 no se registraron ofertas.

Por su parte, por el maíz disponible las ofertas cerraron en US$ 230 la tonelada sin experimentar modificaciones, mientras que la posición contractual se encontró en US$ 235 la tonelada, US$ 10 por encima entre ruedas.

Por el cereal de la cosecha 2022/23 se registraron ofertas para el tramo febrero-abril por US$ 245 la tonelada; mayo se ubicó en US$ 240 y junio en US$ 220.

Por último, el girasol cerró a US$ 480 la tonelada. (Télam)