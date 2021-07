El precio de la soja cayó en torno a los US$ 8,5 en el mercado de Chicago y el trigo US$ 6,8, en una jornada marcada por exportaciones estadounidenses por debajo de lo esperado por los operadores y una toma de ganancias de los inversores.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 1,59% (US$ 8,45) hasta los US$ 520,38 la tonelada, a la vez que la posición septiembre retrocedió 2,05% (US$ 10,56) para concluir la jornada a US$ 503,02 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en un "aminoramiento" en la demanda de la soja estadounidense y el pronósticos de lluvias beneficiosas para las regiones productoras de dicho país justo para el período en que el cultivo entra en su etapa crítica de definición de rendimiento, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según reportó el Departamento de Agricultura del país norteamericano (USDA), las ventas para exportación en la semana previa alcanzaron 238.000 toneladas, por debajo de los estimado por los operadores.

Sus subproductos acompañaron la baja, con una baja de la harina del 1,78% (US$ 7,28) hasta los US$ 400,35 la tonelada, mientras que el precio del aceite mermó 0,70% (US$ 10,14) y cerró a US$ 1.432,98 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,26% (US$ 2,85) y concluyó a US$ 222,23 la tonelada, por un desaceleración de la demanda.

El USDA informó que las ventas netas para exportación en la semana anterior cayeron en 40.700 toneladas, consecuencia de cancelaciones por parte de China.

Por último, el trigo se retrajo 2,60% (US$ 6,80) y se posicionó en US$ 254,36 la tonelada, debido a la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos después de las fuertes subas de las últimas sesiones. (Télam)