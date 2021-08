La cotización de la soja con entrega contractual retrocedió hoy US$ 3 hasta los US$ 335 por tonelada en el comienzo de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz disponible avanzó US$ 5 y se comercializó a US$ 185.

Por la soja con entrega contractual y para fijaciones se ofrecieron US$ 335 por tonelada, una disminución de US$ 3 respecto a la rueda del viernes.

A pesar de esta merma, en el mercado físico se presentó una oferta de US$ 338 para el grano con con entrega a partir del 30 de agosto, a tono con los valores del viernes.

De esta forma, en moneda local, el precio testigo de la soja fue de $ 32.850 la tonelada.

En tanto, por el trigo con entrega en septiembre se ofrecieron US$ 225 la tonelada; octubre se ubicó en US$ 230; noviembre arribó a los US$ 225, un incremento de US$ 5; y diciembre también alcanzó los US$ 225, US$ 2 por encima de la rueda previa.

Luego, los contratos que van de enero a marzo de 2022 se ubicaron en US$ 230, con un alza de US$ 5 para el primero de esos meses, y de US$ 2 para el último.

A su vez, el maíz con descarga disponible se pactó a US$ 185, una suba de US$ 5 respecto a la jornada anterior; la entrega en septiembre se mantuvo sin cambios en US$ 190; octubre permaneció en US$ 192; y entre noviembre y enero del 2022 cerró en US$ 195, sin variaciones entre jornadas.

Por último, las ofertas con entrega entre marzo y mayo de 2022, registraron un incremento de US$ 5 hasta los US$ 190 y las ofertas por cereal de la próxima cosecha tardía se ubicaron en US$ 165.

(Télam)