La soja finalizó la jornada a la baja en el mercado de Chicago debido al ingreso de la cosecha récord brasileña en el circuito comercial en detrimento del grano estadounidense, mientras que el trigo y el maíz marcaron alzas.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,85% (US$ 4,78) hasta los US$ 551,16 la tonelada, a la vez que la posición mayo bajó 1,04% (US$ 5,78) para posicionarse en US$ 547,94 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el ingreso de la oferta récord de Brasil y la falta de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense, indicó la corredora Granar.

No obstante, la crisis productiva en Argentina a causa de la sequía y la ola de calor.

MIRÁ TAMBIÉN La AFIP intimó a más de 5.000 monotributistas que tienen vehículos de alta gama sin declarar

Los subproductos de la soja acompañaron al poroto, con una baja del 1,32% (US$ 16,53) en el aceite hasta los US$ 1.231,48 la tonelada, mientras que la harina perdió 1,32% (US$ 7,28)para posicionarse en US$ 542,55 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió en su posición más cercana 0,04% (US$ 0,10) y cerró a US$ 245,85 la tonelada, aunque el resto de los contratos reportaron caídas.

El avance la cosecha brasileña, mayores stocks finales en Estados Unidos a los esperados y la posibilidad de que se extienda el acuerdo entre Rusia y Ucrania para mantener el corredor seguro de granos en el Mar Negro debilitaron las cotizaciones más alejadas.

Por último, el trigo subió 0,82% (US$ 2,02) y se ubicó al finalizar la jornada a US$ 247,01 la tonelada, debido a un repunte técnico en el mercado, tras varias sesiones consecutivas donde los fondos especulativos se desprendieron de muchos contratos.

MIRÁ TAMBIÉN El Banco Central vendió US$87 millones

Además, "el mercado sigue expectante por las negociaciones para prolongar más allá del 18 del actual el acuerdo que mantiene un corredor seguro para las exportaciones agrícolas de Ucrania a través del Mar Negro", indicaron los especialistas de Granar.

(Télam)