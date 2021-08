Los precios de los granos cayeron de manera generalizada en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el retroceso de casi US$ 10 en la soja, mientras que el trigo y el maíz marcaron pérdidas de menor magnitud.

El contrato de agosto de la oleaginosa retrocedió 1,86% (US$ 9,74) hasta los US$ 511,56 la tonelada, a la vez que la posición septiembre bajó 2,39% (US$ 11,94) para concluir la jornada a US$ 486,39 la tonelada.

Los factores que determinaron la baja radicaron en una mejora en la condición del cultivo implantado en Estados Unidos, a partir de lo que detalló un nuevo informe del Departamento de Agricultura (USDA) que dio cuenta que las plantaciones en estado de bueno a excelente rondan el 60% del total, con un avance de dos puntos porcentuales respecto a mediciones del mes pasado.

Esto significó un revés para las previsiones del mercado, que proyectaban una baja de un punto en la condición del cultivo hasta el 57%, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Otro factor que presionó los precios del commodity a la baja fueron los pronósticos de un clima beneficioso para la soja en EEUU, con más precipitaciones y temperaturas más frescas a las usuales para esta época del año, "justo cuando la gran mayoría de los lotes alcanza su etapa crítica para la determinación de rindes", puntualizó la BCR.

Estos puntos se dan además, en un marco de márgenes negativos de la molienda china, que "amenaza con ralentizar las compras en Estados Unidos", como así también "las elevadas existencias de aceite de soja, en tiempos turbulentos para los biocombustibles en Estados Unidos", explicó la corredora de granos Granar.

Además, también presionó los precios "la incertidumbre que generan entre los inversores los rebrotes de Covid por la aparición de la variante Delta, que podría poner en entredicho el despegue de las economías globales si se llega al punto de tener que volver a los confinamientos para controlar los contagios".

Los subproductos de la soja acompañaron la caída, con un retroceso del 2,63% (US$ 10,36) en la harina hasta los US$ 383,38 la tonelada, mientras que el aceite se retrajo 2,08% (US$ 29,76) para cerrar a US$ 1.394,84 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz retrocedió 1,47% (US$ 3,25) y se posicionó en US$ 216,72 la tonelada, ante una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

"Los argumentos bajistas compartidos con la soja son la ausencia de novedades desde el lado de la demanda china y el temor que los nuevos brotes de Covid genera entre los inversores", indicó Granar.

Otra cuestión negativa fue "el incierto destino de las abundantes existencias de etanol, cuando desde el Congreso estadounidense legisladores de Estados petroleros plantean la posibilidad de eliminar ese biocombustible del mandato de corte obligatorio".

Por último, el trigo cayó 0,68% (US$ 1,84) y se ubicó al finalizar la sesión en US$ 266,21 la tonelada, también, como sucedió en el grano amarillo, por toma de ganancias, tras las fuertes subas de ayer.

Sin embargo, las malas condiciones del trigo de primavera en Estados Unidos, cuyas estimaciones de producción podrían sufrir otro recorte, sumado a una merma en las expectativas de cosecha de Canadá, limitaron las pérdidas. (Télam)