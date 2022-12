Las ofertas por soja disponible con entrega hasta el 30 de diciembre cayeron $3.000 hasta los $95.000 la tonelada, y se alejó del récord alcanzado de $100 mil por tonelada pagadas por la oleaginosa la semana pasada y en la jornada del martes.

Por el maíz con descarga inmediata se registraron ofertas por US$ 240 la tonelada, mientras que el segmento febrero-marzo se negoció en US$ 235; abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio, US$ 205.

Por girasol volvieron a ofrecer US$ 430 y por el sorgo, US$ 230, mientras que no se registraron ofertas por trigo.

(Télam)