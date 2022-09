Los precios de los principales granos operaron de manera dispar en el mercado de Rosarios, con bajas en la soja, que concentró el grueso de los negocios, mientras que el trigo y el maíz reflejaron entre estables y al alza.

El precio de la soja disponible y para las fijaciones cayó $ 2.000 hasta los $67.000 la tonelada, mientras que para la entrega en octubre se ofrecieron abiertamente $ 67.500 la tonelada.

Por el maíz con descarga inmediata las ofertas alcanzaron los U$S 230 la tonelada, US$ 5 por encima de la ofrecido ayer.

El contrato de octubre se ubicó en US$ 235 y el segmento noviembre-enero concluyó en US$ 240.

Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, la descarga en febrero se mantuvo en US$ 240; marzo, US$ 245; abril, US$ 240; mayo, US$ 235; junio, US$ 220; y julio, US$ 210.

Por el trigo con descarga disponible y para la posición contractual se registraron ofertas abiertas de US$ 300 la tonelada, mismo valor para el cereal de la campaña venidera.

Por último, el girasol se negoció a US$ 420 la tonelada. (Télam)