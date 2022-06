Los precios de los granos volvieron a bajar con fuerza en el mercado de Chicago, con mermas en los contratos de futuros de soja que superaron los US$ 20, lo que determinó que la oleaginosa se ubique al cierre de la jornada por debajo de US$ 600 la tonelada.

El contrato de julio cayó 3,60% (US$ 21,86) hasta los US$ 585,42 la tonelada; mientras que la posición agosto retrocedió 3,62% (US$ 20,85) en US$ 553,82 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una mejora en las condiciones climáticas de las regiones productoras de Norteamérica y una nueva caída en la cotización del petróleo, indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

También influyó la decisión de grandes fondos de inversión de desprenderse de manera masiva de los futuros "preocupados por síntomas de recesión en la economía estadounidense, por lo que acentuaron la liquidación de contratos", señaló la corredora de granos Granar.

A esto se sumaron las grandes bajas registradas en las cotizaciones de los subproductos de la oleaginosa.

El aceite de soja se desplomó 4,17% (US$ 65,04) hasta los US$ 1.492,73 la tonelada, golpeado por las bajas en el crudo y en las mayores ventas de aceite de palma por parte de Indonesia.

La harina de soja, por su parte, cayó 1,31% (US$ 6,28) y cerró la jornada a US$ 470,35 la tonelada, debido a un aumento en los stocks chinos del producto, combinado por mayores ventas de mercadería por parte de Brasil, alentadas por la devaluación del real frente al dólar.

En lo que respecta al maíz, el precio registró una merma del 2,76% (US$ 8,37) al posicionarse en US$ 293,98 la tonelada, debido a que "las últimas previsiones climáticas mostraron que algunas lluvias muy necesarias llegarán a áreas clave del Medio Oeste estadounidense, justo cuando el cultivo está llegando a la fase de polinización que determinará su rendimiento", indicó la BCR.

Por último, el trigo retrocedió 4,01% (US$ 14,42) y se ubicó en US$ 344,38 la tonelada, llegando a su precio más bajo desde el 1 de marzo.

"El interés abierto en los futuros de trigo de Chicago fue el más bajo desde 2005, debido a la presión por las mermas en los stocks mundiales, potenciales avances de negociaciones sobre un corredor marítimo para las exportaciones ucranianas y a los riesgos de un menor crecimiento global; todo lo cual presionó a la baja los precios", explicó la entidad bursátil rosarina. (Télam)