El precio de la soja retrocedió hoy en el mercado de Chicago alrededor de US$ 7,5, como consecuencia de una mayor oferta del poroto en la Argentina tras la decisión del Gobierno de mejorar temporalmente el precio pagado al productor con un tipo de cambio diferencial.

El trigo y el maíz, por su parte, cerraron las operaciones con precios al alza.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,35% (US$ 7,53) hasta los US$ 547,48 la tonelada, a la vez que el de noviembre perdió 1,53% (US$ 7,99) para concluir la jornada a US$ 513,95 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la decisión de Argentina la decisión de Argentina de ofrecer a los agricultores un mejor tipo de cambio para soja, lo cual "amenazó con aumentar la competencia de las exportaciones en un momento en que las ofertas estadounidenses suelen dominar el mercado, lo que tendió a apuntalar las caídas", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El domingo, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un tipo de cambio de $200 para las exportaciones de soja y derivados, lo que elevó el precio pagado ayer al productor de $50.000 a $70.000 la tonelada en promedio y agilizó la venta de mercadería.

"En definitiva, el aumento de la oferta a corto plazo produjo disminuciones de precios", sostuvo la entidad bursátil.

La corredora de granos Granar coincidió con este análisis y aseguró que "el factor bajista principal de principio a fin de la jornada fue Argentina, por el incremento de las ventas concretado ayer en pleno feriado estadounidense".

Además, las expectativas de una producción de soja estadounidense récord han actuado como un ancla en los precios mientras los agricultores se preparan para la cosecha.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia bajista, con una caída del aceite del 3,55% (US$ 56) hasta los US$ 1.520,28 la tonelada, mientras que la harina descendió 2,38% (US$ 11,68) para posicionarse en US$ 477,84 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 1,75% (US$ 4,63) para cerrar a US$ 268 la tonelada, como consecuencia de "diversas preocupaciones sobre la escasez de cosechas en el medio oeste de los Estados Unidos".

Además, mientras el mercado está al pendiente del próximo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se espera que la agencia califique el 53% del maíz del país en buenas a excelentes condiciones, un punto porcentual por debajo en comparación con las calificaciones de la semana anterior, lo que tendió a apoyar las subas en las cotizaciones.

Por último, el trigo avanzó

0,88% (US$ 2,57) y se posicionó en US$ 293,95 la tonelada, debido a que "las lluvias recientes en el país norteamericano brindaran un impulso muy necesario a la humedad del suelo antes de la siembra de la cosecha de invierno", indicó la BCR.

(Télam)