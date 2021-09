Los precios de los granos operaron hoy de manera dispar en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, con la soja en alza por quinta jornada consecutiva y el maíz marcando una mejora de más de US$ 5, mientras que el trigo retrocedió US$ 0,55 hasta los US$ 265,38 la tonelada.

El contrato de noviembre de la oleaginosa ganó 0,19% (US$ 0,92) hasta los US$ 473,08, mientras que la posición enero avanzó 0,21% (US$ 1,01) y cerró a US$ 476,75 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la confirmación del USDA de ventas de soja a China por 334.000 toneladas y en la expectativa de los operadores de ver más negocios en las próximas ruedas, indicó la corredora de granos Granar.

Sus subproductos acompañaron los guarismos positivos ya que el aceite subió 0,56% (US$ 7,28) a US$ 1.285,27 la tonelada, mientras que la harina mostró un alza del 0,35% (US$ 1,32) para concluir la jornada a US$ 371,80 la tonelada.

Por su parte, el maíz creció 2,42% (US$ 5,02) y cerró a US$ 212,39 la tonelada, como consecuencia de "una entrada del grano nuevo en el circuito comercial más lenta que la prevista por los exportadores", precisó Granar.

Por último, el trigo en su contrato de diciembre retrocedió 0,20% (US$ 0,55) y se posicionó en US$ 265,38 la tonelada; mientras que las posiciones de julio y septiembre del 2022 cerraron con incrementos.

