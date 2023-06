Los precios del petróleo crudo cerraron la semana con nuevas bajas en los principales mercados internacionales ante las preocupaciones de los operadores por la demanda, incluso después de la promesa unilateral de Arabia Saudita de reducir la producción.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subió US$ 1,17 (-1,54%) y concluyó la jornada en US$ 74.79, mientras que el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, registró una baja de US$ 0,60 (-0,85%) hasta US$ 70,39.

En promedio, el crudo registró una caída semanal de 2%, incluso después de que Arabia Saudita anunció que reducirá la producción en aproximadamente un millón de barriles, lo que provocó un repunte de corta duración a mediados de la semana, que fue reducido por los temores de la demanda.

El índice de referencia del petróleo de Estados Unidos cayó alrededor de 14% desde un máximo de mediados de abril, ante las señales de que la recuperación de China se está estancando y la Reserva Federal tendrá que seguir aumentando las tasas de interés para controlar la inflación.

Además, las exportaciones de crudo de Rusia han sido más resistentes de lo previsto, lo que suma oferta a un mercado con menos demanda. (Télam)